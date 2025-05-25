Отключение света на неделю с 26 мая по 1 июня в Одесской области обеспечит надежность электроснабжения в регионе.

Отключение света на неделю с 26 мая по 1 июня в Одесской области состоится в рамках мероприятий по повышению надежности электроснабжения и предотвращению аварийных ситуаций в электрических сетях, сообщает Politeka.

АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" проведет плановые профилактические работы в пределах Южненского городского территориального общества.

В частности, 27 мая 2025 с 08:00 до 20:00 ожидается временное отключение электроэнергии в пгт Новые Беляри на улице Черноморской, а также в селе Григоровка на той же улице. Это связано с необходимостью технического обслуживания электрооборудования для обеспечения бесперебойной работы сетей в будущем.

АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" просит местных жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.

В случае возникновения вопросов или необходимости уточнить информацию, рекомендуют обращайться в колл-центр по телефонам: для стационарных +38 (048) 705 90 90, для мобильных +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 7 адрес: center@oblenergo.odessa.ua .

Отключение света на неделю с 26 мая по 1 июня в Одесской области обеспечит надежность электроснабжения в регионе. Местным жителям советуют учесть обстоятельства и заранее позаботиться о своем комфорте.

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