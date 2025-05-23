Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для ВПО в Одесі, то цих кілька варіантів можуть ва сподобатися.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі надається в кількох варінтах, повідомляє Politeka.

Зокрема, дім готові надати жінці до 55 років або людині без шкідливих звичок в обмін на допомогу по господарству. Пропозиція створена для тих, хто потребує тимчасового прихистку та готовий зробити свій внесок у створення затишку.

У приватному будинку в районі старої Воронцовки, поблизу площі Алексіївської, пропонується окрема кімната зі всіма зручностями. Тут проживають двоє самостійних літніх людей, яким потрібна допомога з прибиранням, сортуванням речей, наведенням порядку в будинку та дворі. Дім великий, з двома поверхами, трьома санвузлами, кількома кухнями та великою кількістю речей, які потребують уваги.

Серед завдань — очищення приміщень від пилу, миття вікон, кухонного приладдя, сортування речей, упорядкування старих іграшок, книг та сімейних реліквій. Мета — створити «музей родини», щоб діти й онуки могли повертатися до спогадів.

Також є безкоштовна оренда трейлера — це окрема опція для хлопця чи дівчини, які не мають шкідливих звичок і можуть виконувати фізичну роботу на подвір’ї. Район спокійний, до моря — лише 20 хвилин.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі — це можливість знайти тимчасовий дім, допомогти іншим і водночас набути теплих людських зв’язків.

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