Если вы ищете бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, то этих несколько вариантов могут вам понравиться.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляется в нескольких вариантах, сообщает Politeka.

В частности, дом готовы предоставить женщине до 55 лет или человеку без вредных привычек в обмен на пособие по хозяйству. Предложение создано для тех, кто нуждается в временном убежище и готов внести свой вклад в создание уюта.

В частном доме в районе старой Воронцовки, вблизи площади Алексеевской, предлагается отдельная комната со всеми удобствами. Здесь проживают два самостоятельных пожилых человека, которым нужна помощь с уборкой, сортировкой вещей, наведением порядка в доме и дворе. Дом большой, с двумя этажами, тремя санузлами, несколькими кухнями и большим количеством вещей, требующих внимания.

Среди задач — очищение помещений от пыли, мытье окон, кухонных принадлежностей, сортировка вещей, составление старых игрушек, книг и семейных реликвий. Цель – создать «музей семьи», чтобы дети и внуки могли возвращаться к воспоминаниям.

Также есть бесплатная аренда трейлера – это отдельная опция для парня или девушки, которые не имеют вредных привычек и могут выполнять физическую работу во дворе. Район спокоен, до моря — всего 20 минут.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе — это возможность найти временный дом, помочь другим и одновременно обрести теплые человеческие связи.

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