У справі про переплату субсидії в Одесі розглянули випадок, коли жінка була винна суму, що перевищує 13 тисяч гривень.

У справі йдеться про переплату житлової субсидії в Одесі, яка стала результатом купівлі товару на суму більше 50 тисяч гривень всього за місяць до звернення за допомогою, повідомляє Politeka.

Згідно з рішенням Київського районного суду міста, громадянка отримувала субсидію в Одесі на оплату комунальних послуг у розмірі 1 471 гривня з 1 лютого 2023 року. Однак під час перевірки документів виявилось, що перед подачею заяви вона придбала товар на велику суму, що стало підставою для вимоги повернути переплачені кошти.

Як стало відомо, громадянка подала документи до Пенсійного фонду, щоб отримати субсидію в Одесі на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги. Однак, згідно з постановою Кабміну, якщо за рік до подання заяви людина робить великі витрати, що перевищують 50 тисяч гривень, то вона втрачає право на отримання такої допомоги.

В результаті, Пенсійний фонд відмовив жінці у праві на подальшу підтримку. Виплата здійснювалась через ПриватБанк, але після виявлення переплати Пенсійний фонд звернувся до банку з вимогою про повернення коштів.

Згідно з результатами перевірки, банк повернув лише частину грошей, і тепер жінка повинна повернути залишок — 13 936 гривень. Згідно з рішенням суду, ця сума буде стягнута з неї на користь ПФУ.

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