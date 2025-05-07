По делу о переплате субсидии в Одессе был рассмотрен случай, когда женщина была должна сумму, превышающую 13 тысяч гривен.

В деле речь идет о переплате жилищной субсидии в Одессе , которая стала результатом покупки товара на сумму более 50 тысяч гривен всего за месяц до обращения за помощью, сообщает Politeka.

Согласно решению Киевского районного суда города, гражданка получала субсидию в Одессе на оплату коммунальных услуг в размере 1471 гривна с 1 февраля 2023 г. Однако во время проверки документов оказалось, что перед подачей заявления она приобрела товар на большую сумму, что стало основанием для требования вернуть переплаченные.

Как стало известно, гражданка подала документы в Пенсионный фонд для получения субсидии в Одессе на возмещение расходов на жилищно-коммунальные услуги. Однако, согласно постановлению Кабмина, если за год до подачи заявления человек производит большие расходы, превышающие 50 тысяч гривен, то он теряет право на получение такой помощи.

В результате Пенсионный фонд отказал женщине в праве на дальнейшую поддержку. Выплата производилась через ПриватБанк, но после обнаружения переплаты Пенсионный фонд обратился в банк с требованием о возврате средств.

Согласно результатам проверки банк вернул лишь часть денег, и теперь женщина должна вернуть остаток — 13 936 гривен. Согласно решению суда, эта сумма будет взыскана с нее в пользу ПФУ.

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