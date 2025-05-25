Через відключення світла на тиждень із 26 травня по 1 червня у Запорізькій області мешканців просять запастися необхідними засобами освітлення.

Українців попередили про планові відключення світла на тиждень з 26 травня по 1 червня в Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Зокрема, 26 травня з 09:00 до 17:00 енергопостачання не буде за адресами: вул. Євгена Адамцевича (Тимірязєва), Івана Мазепи, Івана Сошенка (Академіка Павлова), Ігора Сікорського, Авіаторів, Алейна, Аральська, Виноградна, Гоголя, Гончара, Дніпровська, Долинна, Запоріжсталівська, Кабардинська, Каліброва, Капустяна, Клінічна, Козацьких Гетьманів, Коксобудівна, Комбінатська,

Окрім того, не буде електрики на: Лейтенанта Шмідта, Лесі Українки, Мартенівська, Матвіївська, Нова, Подорожня, Приозерна, Прокатна, Профспілкова, Садова, Скворцова, Солідарності, Тунельна, Фруктова, Фінансова, Чавунна, Шевченка, провулок Алейний, Збройовий, шосе Північне, Вогнетривна, Оптимістична, Перемоги, Фінальна, Єрмака,

Також обставини зачеплять: Ізмаїльська, Героїв 37-го батальйону, Електрична, Зачиняєва, Літературна, Магдебурзька, Марка Безручка, Марко Вовчок, Олешківська, Сковороди, Слав’янська, Таврійська, Цитрусова, Юрія Шульте, проспект Моторобудівників, та інші.

Відключення світла на тиждень 26 травня - 1 червня в Запорізькій області також торкнуться і бул. Шевченка, вул. Європейській, Возз’єднання України, Зестафонській, Перемоги, Поточній, Чумаченка, Інженера Лата, Дмитра Вишневецького.

Також це зачепить жителів на: Зоряній, Кармелюка, Каспійській, Культурній, Леоніда Каденюка, Максима Прокуратова, Морфлотській, Мрії, Овочівництва, Передовій, Стаціонарній, Степовій, Чорних Запорожців, Чорногорівській. Тут не буде постачання 27 числа з 09:00 до 17:00.

28 числа світло вимкнуть на вул. Парковій, Мирослава Симчича, Тенісній, шосе Хортицькому, Зеленій, Казковій, Краєвидній, Правобережній.

29 числа з 09:00 до 17:00 – на вул. Відмінній, Заводській, Каспійській, Морфлотській, Незалежної України, Передовій, Початковій, Середній, Футбольній, Чорногорівській. В той же день з 13:00 до 17:00 відключення очікуються на вул. Автозаводській, Володимира Українця, Героїв Національної гвардії України, Домаха, пл. Привокзальній.

30 числа з 09:00 до 17:00 постачання вимкнуть на вул. Величара (Сергія Тюленіна), Героїв полку «Азов», Гетманській, Зенітному, Коксовому, Корабельному, Ясному.

Через відключення світла на тиждень з 26 травня по 1 червня в Запорізькій області мешканців просять запастися необхідними засобами освітлення та планувати свій час з урахуванням цих обставин.

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