Из-за отключения света на неделю с 26 мая по 1 июня в Запорожской области жителей просят запастись необходимыми средствами освещения.

Украинцев предупредили о плановых отключениях света на неделю с 26 мая по 1 июня в Запорожской области, сообщает Politeka.

В частности, 26 мая с 09:00 до 17:00 энергоснабжение не будет по адресу ул. Евгения Адамцевича (Тимирязева), Ивана Мазепы, Ивана Сошенко (Академика Павлова), Игоря Сикорского, Авиаторов, Алейна, Аральская, Виноградная, Гоголя, Гончара, Днепровская, Долинная, Запорожсталовская, Кабардинская, Калиброва, Капустяна, Капустяна Коксостроительная, Комбинатская,

Кроме того, не будет электричества на: Лейтенанта Шмидта, Леси Украинки, Мартеновская, Матвеевская, Новая, Путешественная, Приозерная, Прокатная, Профсоюзная, Садовая, Скворцова, Солидарности, Туннельная, Фруктовая, Финансовая, Чугунная, Шевченковский, Огнеупорная, Оптимистичная, Победы, Финальная, Ермака,

Также обстоятельства затронут: Измаильская, Героев 37-го батальона, Электрическая, Зачиняева, Литературная, Магдебургская, Марка Безручко, Марко Вовчок, Олешковская, Сковороды, Славянская, Таврическая, Цитрусова, Юрия Шульте, проспект Мотор и Мотор.

Отключение света на неделю 26 мая – 1 июня в Запорожской области также коснутся и бул. Шевченко, ул. Европейской, Воссоединения Украины, Зестафонской, Победы, Текущей, Чумаченко, Инженера Лата, Дмитрия Вишневецкого.

Также это коснется жителей на: Звездной, Кармелюка, Каспийской, Культурной, Леонида Каденюка, Максима Прокуратова, Морфлотской, Мечты, Овощеводства, Передовой, Стационарной, Степной, Черных Запорожцев, Черногоровской. Здесь не будет поставок 27 числа с 09:00 до 17:00.

28 числа свет выключат на ул. Парковой, Мирослава Симчича, Теннисной, шоссе Хортицком, Зеленой, Сказочной, Пейзажной, Правобережной.

29 числа с 09:00 до 17:00 – на ул. Отличной, Заводской, Каспийской, Морфлотской, Независимой Украины, Передовой, Начальной, Средней, Футбольной, Черногоровской. В тот же день с 13:00 до 17:00 отключения ожидаются по ул. Автозаводской, Владимира Украинца, Героев Национальной гвардии Украины, Домаха, пл. Привокзальной.

30 числа с 09:00 до 17:00 поставки отключат на ул. Величара (Сергия Тюленина), Героев полка «Азов», Гетманском, Зенитном, Коксовом, Корабельном, Ясном.

Из-за отключения света на неделю с 26 мая по 1 июня в Запорожской области жителей просят запастись необходимыми средствами освещения и планировать свое время с учетом этих обстоятельств.

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