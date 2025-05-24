Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області є важливою для багатьох людей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області включає безкоштовне отримання одягу, взуття та засобів гігієни у кількох пунктах, повідомляє Politeka.

Серед основних локацій — Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.П. Котляревського, де доступні також дитяче харчування та засоби гігієни. Центр працює без вихідних із 9:00 до 18:00.

Ще одна точка — «Тепла кофта» на вулиці Соборності, 43, де можна отримати одяг, взуття та постільну білизну, також без вихідних з 10:00 до 17:00. Благодійний фонд «Карітас Полтава» пропонує одяг, засоби гігієни та продукти харчування на вулиці Пилипа Орлика, 20/1, щодня з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00.

На Соборному майдані, біля Свято-Успенського кафедрального собору, розгорнута велика палатка з одягом, взуттям і дитячими візочками, де допомогу можна отримати без вихідних із 9:00 до 17:00.

У Центрі культури та дозвілля Полтавської міської громади (майдан Незалежності, 5) працює штаб гуманітарної допомоги, який видає речі, дитяче харчування і засоби гігієни з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00.

Окрім цього, у п’яти містах Полтавщини діють центри видачі продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області — це важлива підтримка для багатьох людей.

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