Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области важна для многих людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области включает в себя бесплатное получение одежды, обуви и средств гигиены в нескольких пунктах, сообщает Politeka.

Среди основных локаций – Полтавская областная универсальная научная библиотека имени И.П. Котляревского, где доступно также детское питание и средства гигиены. Центр работает без выходных с 9:00 до 18:00.

Еще одна точка – «Теплая кофта» на улице Соборности, 43, где можно получить одежду, обувь и постельное белье, также без выходных с 10:00 до 17:00. Благотворительный фонд «Каритас Полтава» предлагает одежду, средства гигиены и продукты питания на улице Филиппа Орлика, 20/1, ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

На Соборной площади, возле Свято-Успенского кафедрального собора, развернут большую палатку с одеждой, обувью и детскими колясками, где помощь можно получить без выходных с 9:00 до 17:00.

В Центре культуры и досуга Полтавской городской общины (майдан Незалежности, 5) работает штаб гуманитарной помощи, который выдает вещи, детское питание и средства гигиены с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

Кроме того, в пяти городах Полтавщины действуют центры выдачи продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области – это важная поддержка для многих людей.

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