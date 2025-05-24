Компенсація за оренду житла для переселенців надається українців, що здають свої квартир та будинки.

Компенсація за оренду житла для переселенців надається за певних умов, про як варто знати власникам житлової площі, повідомляє Politeka.net.

Для підтримки таких громадян держава запровадила низку програм, зокрема — субсидію на оренду житла. Орендодавці, у свою чергу, можуть скористатися податковими пільгами.

Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, щоб отримати компенсацію за оренду житла для переселенців, власнику не обов’язково бути зареєстрованим як ФОП. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2025 року № 422.

Переваги:

Гарантована платоспроможність орендаря — завдяки державній субсидії переселенець має змогу стабільно сплачувати оренду.

— завдяки державній субсидії переселенець має змогу стабільно сплачувати оренду. Податкові пільги — держава бере на себе сплату податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиного податку та військового збору.

Захист прав орендодавця — завдяки офіційному договору оренди.

— завдяки офіційному договору оренди. Зручність оформлення — подати документи можна онлайн.

— подати документи можна онлайн. Можливість участі з-за кордону — орендодавець не зобов’язаний перебувати в Україні.

Щоб скористатися можливістю компенсації, орендодавцю необхідно поставити відповідну позначку в заяві на отримання субсидії. Це стосується як особистого звернення до Пенсійного фонду України, так і подання заяви онлайн через Портал електронних послуг ПФУ.

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