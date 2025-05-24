Компенсація за оренду житла для переселенців надається за певних умов, про як варто знати власникам житлової площі, повідомляє Politeka.net.
Для підтримки таких громадян держава запровадила низку програм, зокрема — субсидію на оренду житла. Орендодавці, у свою чергу, можуть скористатися податковими пільгами.
Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, щоб отримати компенсацію за оренду житла для переселенців, власнику не обов’язково бути зареєстрованим як ФОП. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2025 року № 422.
Переваги:
- Гарантована платоспроможність орендаря — завдяки державній субсидії переселенець має змогу стабільно сплачувати оренду.
- Податкові пільги — держава бере на себе сплату податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиного податку та військового збору.
- Захист прав орендодавця — завдяки офіційному договору оренди.
- Зручність оформлення — подати документи можна онлайн.
- Можливість участі з-за кордону — орендодавець не зобов’язаний перебувати в Україні.
Щоб скористатися можливістю компенсації, орендодавцю необхідно поставити відповідну позначку в заяві на отримання субсидії. Це стосується як особистого звернення до Пенсійного фонду України, так і подання заяви онлайн через Портал електронних послуг ПФУ.
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