Компенсация за аренду жилья для переселенцев предоставляется при определенных условиях, как следует знать владельцам жилой площади, сообщает Politeka.net.
Для поддержки таких граждан государство ввело ряд программ, в частности субсидию на аренду жилплощади. Владельци домов и квартир, в свою очередь, могут воспользоваться налоговыми льготами.
Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, чтобы получить компенсацию за аренду жилья для переселенцев, владельцу не обязательно быть зарегистрированным как ФЛП . Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2025 г. № 422.
Преимущества:
- Гарантированная платежеспособность — благодаря государственной субсидии ВПЛ может стабильно платить за проживание.
- Налоговые льготы – государство берет на себя уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единого налога и военного сбора.
- Защита прав арендодателя – благодаря официальному договору о сдаче дома.
- Удобство оформления – подать документы можно онлайн.
- Возможность участия из-за границы – владелец квартиры не обязан находиться в Украине.
Чтобы воспользоваться возможностью компенсации, необходимо поставить соответствующую отметку в заявлении на получение субсидии. Это касается как личного обращения в Пенсионный фонд Украины, так и подачи заявления онлайн через Портал электронных услуг ПФУ.
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