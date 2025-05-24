Компенсация за аренду жилья для переселенцев предоставляется украинцам, сдающим свои квартиры и дома.

Компенсация за аренду жилья для переселенцев предоставляется при определенных условиях, как следует знать владельцам жилой площади, сообщает Politeka.net.

Для поддержки таких граждан государство ввело ряд программ, в частности субсидию на аренду жилплощади. Владельци домов и квартир, в свою очередь, могут воспользоваться налоговыми льготами.

Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, чтобы получить компенсацию за аренду жилья для переселенцев, владельцу не обязательно быть зарегистрированным как ФЛП . Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2025 г. № 422.

Преимущества:

Гарантированная платежеспособность — благодаря государственной субсидии ВПЛ может стабильно платить за проживание.

— благодаря государственной субсидии ВПЛ может стабильно платить за проживание. Налоговые льготы – государство берет на себя уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единого налога и военного сбора.

Защита прав арендодателя – благодаря официальному договору о сдаче дома.

– благодаря официальному договору о сдаче дома. Удобство оформления – подать документы можно онлайн.

– подать документы можно онлайн. Возможность участия из-за границы – владелец квартиры не обязан находиться в Украине.

Чтобы воспользоваться возможностью компенсации, необходимо поставить соответствующую отметку в заявлении на получение субсидии. Это касается как личного обращения в Пенсионный фонд Украины, так и подачи заявления онлайн через Портал электронных услуг ПФУ.

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