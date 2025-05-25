Прогноз погоди в Україні на тиждень з 26 травня по 1 червня може здивувати погодними контрастами зі спекою та негодою, повідомляє Politeka.net.
Синоптики поділились, чим здивує погода до кінця весни.
Синоптик Ігор Кибальчич розкрив, що у період з 26 травня до кінця місяця переважатиме температурний режим, близький до кліматичної норми, хоча подекуди стовпчики термометрів опускатимуться на 1–3 °С нижче звичного рівня.
Однак наприкінці місяця — з 29 по 31 число — не виключається вплив спекотного повітря, яке може надійти з районів Центральної Азії. Це зумовить підвищення температури до +30 °С у південно-східних областях країни.
Остання декада місяця обіцяє бути дощовою — кількість опадів може перевищити середньомісячну норму.
Найінтенсивніші дощі прогнозуються 26-ого числа — у східних і центральних регіонах. Місцями очікуються грози, град і пориви вітру, що можуть сягати штормових значень. Упродовж усього цього періоду можливі короткочасні дощі по всій території країни.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, 1 червня температура коливатиметься від +14 градусів на Сумщині та Полтавщині до +26 на Дніпропетровщині. На західних областях повітря прогріється до +18 градусів.
Центральні регіони України заллють дощі, особливо інтенсивні опади очікуються біля Кропивницького та Миколаєва. Тож прогноз погоди в Україні на тиждень з 26 травня по 1 червня обіцяє контрастну, дощову неділю.
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