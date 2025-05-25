Якщо ви в пошуках роботи для пенсіонерів у Полтаві, то кілька цих вакансій можуть вам сподобатися.

Робота для пенсіонерів у Полтаві пропонує кілька цікавих вакансій, повідомляє Politeka.

Зокрема, потрібні охоронці на нічну зміну для праці на дитячих атракціонах у районах Огнівка, Подол та Сади 1. Працювати потрібно частково, з позмінним графіком орієнтовно з 21:00 до 9:00. Графік договірний, що дає змогу комфортно поєднувати працю з відпочинком.

Також шукають електрика для внутрішньої розводки у приміщеннях. Позиція передбачає повну або часткову зайнятість, підходить для студентів та пенсіонерів, що шукають стабільну зайнятість у Полтаві.

Ще одна цікава пропозиція – вкансія тракториста-механізатора у невеликому фермерському господарстві села Мильці поблизу Полтави. Зарплата становить від 35 000 до 45 000 грн. Працювати доведеться на тракторі МТЗ 82.1, з можливістю переходу на помічника комбайнера. пропозиція підходить і для пенсіонерів, можливий підробіток, надається проживання та харчування.

Робота для пенсіонерів у Полтаві відкриває можливості не лише для додаткового заробітку, а й для активного та корисного проведення часу.

За детальною інформацією та записом на співбесіду звертайтеся за вказаними контактами. Не втрачайте можливість знайти ідеальну вакансію, яка підходить саме вам і отримувати гідну зарплату.

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