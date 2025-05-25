Если вы в поиске работы пенсионером в Полтаве, то несколько этих вакансий могут вам понравиться.

Работа для пенсионеров в Полтаве предлагает несколько интересных вакансий, сообщает Politeka.

В частности, требуются охранники на ночную смену для труда на детских аттракционах в районах Огневка, Подол и Сады 1. Работать нужно частично, с посменным графиком ориентировочно с 21:00 до 9:00. График договорен, что позволяет комфортно совмещать работу с отдыхом.

Также ищут электрика для разводки в помещениях. Позиция предусматривает полную или частичную занятость, подходит для студентов и людей пенсионного возраста, ищущих занятость в городе.

Еще одно интересное предложение - работа тракториста-механизатора в небольшом фермерском хозяйстве села Мильцы вблизи Полтавы. Зарплата составляет от 35000 до 45000 грн. Работать придется на тракторе МТЗ 82.1 с возможностью перехода на помощника комбайнера. Предложение подходит и для пенсионеров, возможна подработка, предоставляется проживание и питание.

Работа для пенсионеров в Полтаве открывает возможности не только для дополнительного заработка, но и для активного и полезного времяпровождения.

За подробной информацией и записью на собеседование обращайтесь по указанным контактам. Не упускайте возможность найти идеальную вакансию, которая подходит именно вам и получать достойную зарплату.

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