Місцевих мешканців повсякчас хвилює підвищення тарифів на газ в Полтаві, адже це забирає значну частину сімейного бюджету.

Підвищення тарифів на газ в Полтаві торкнеться мешканців багатоквартирних будинків уже в травняі 2025 року, повідомляє Politeka.

Піжвищення тарифів на газ в Полтаві передбачає, що вже в цьому місяці окремі мешканці міста отримають додаткову платіжку з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Це додаткове нарахування стосуватиметься не всіх одразу, але для багатьох полтавців стане відчутним ударом по кишені.

Розмір нового платежу визначається окремо для кожного будинку. Враховуються такі фактори, як довжина труб, кількість з’єднань, наявність вентилів і навіть географічні особливості району. За інформацією компанії "Газорозподільчі мережі України", вартість може сягати близько тисячі гривень.

Особливо це стосується будинків, яким понад 25 років. Там обслуговування проводитиметься один раз на три роки. Якщо ж інфраструктура новіша, мешканцям доведеться сплачувати такий рахунок раз на п’ять років.

Варто зауважити, що підвищення тарифів на газ в Полтаві не означає зростання вартості самого ресурсу. Ціна на блакитне паливо залишиться незмінною — 7,96 за кубометр. Це можливо завдяки дії мораторію, який забороняє змінювати ціни на комуналку в умовах воєнного стану.

В уряді неодноразово запевняли, що ціни для населення залишаться фіксованими щонайменше до завершення воєнного стану і ще пів року після того.

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