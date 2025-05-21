Местных жителей постоянно волнует повышение тарифов на газ в Полтаве, ведь это отнимает значительную часть семейного бюджета.

Повышение тарифов на газ в Полтаве коснется жителей многоквартирных домов уже в мае 2025 года, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на газ в Полтаве предполагает, что уже в этом месяце отдельные жители города получат дополнительную платежку по обслуживанию внутридомовых газовых сетей. Это дополнительное начисление касается не всех сразу, но для многих полтавчан станет ощутимым ударом по карману.

Размер нового платежа определяется раздельно для каждого дома. Учитываются такие факторы как длина труб, количество соединений, наличие вентилей и даже географические особенности района. По информации компании "Газораспределительные сети Украины", стоимость может достигать около тысячи гривен.

Особенно это касается домов, которым более 25 лет. Там обслуживание будет проводиться один раз в три года. Если же инфраструктура поновее, жильцам придется платить такой счет раз в пять лет.

Следует отметить, что повышение тарифов на газ в Полтаве не означает роста стоимости самого ресурса. Цена на голубое топливо останется неизменной – 7,96 за кубометр. Это возможно благодаря действию моратория, запрещающего изменять цены на коммуналку в условиях военного положения.

В правительстве неоднократно уверяли, что цены для населения останутся фиксированными по меньшей мере до завершения военного положения и еще полгода спустя.

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