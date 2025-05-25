Прогноз погоды в Украине на неделю с 26 мая по 1 июня обещает контрастное, дождливое воскресенье.

Прогноз погоды в Украине на неделю с 26 мая по 1 июня может удивить контрастами с жарой и непогодой, сообщает Politeka.net.

Синоптики поделились, чем удивит погода до конца весны.

Синоптик Игорь Кибальчич раскрыл, что в период с 26 мая по конец месяца будет преобладать температурный режим, близкий к климатической норме, хотя порой столбики термометров будут опускаться на 1–3 °С ниже привычного уровня.

Однако в конце месяца – с 29 по 31 число – не исключается влияние жаркого воздуха, который может поступить из районов Центральной Азии. Это приведет к повышению температуры до +30 °С в юго-восточных областях страны.

Последняя декада месяца обещает быть дождливой – количество осадков может превысить среднемесячную норму.

Самые интенсивные дожди прогнозируются 26-ого числа в восточных и центральных регионах. Местами ожидаются грозы, град и порывы ветра, которые могут достигать штормовых значений. На протяжении всего периода возможны кратковременные дожди по всей территории страны.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, 1 июня температура будет колебаться от +14 градусов на Сумщине и Полтавщине до +26 на Днепропетровщине. В западных областях воздух прогреется до +18 градусов.

Центральные регионы Украины прольются дожди, особенно интенсивные осадки ожидаются возле Кропивницкого и Николаева. Так что прогноз погоды в Украине на неделю с 26 мая по 1 июня обещает контрастное, дождливое воскресенье.

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