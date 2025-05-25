Відключення води в Дніпропетровській області на тиждень з 26 травня по 1 червня торкнеться чималої кількості жителів.

Відключення води в Дніпропетровській області на тиждень з 26 травня по 1 червня торкнеться мешканців мікрорайону Інгулець у Кривому Розі та прилеглих сіл, повідомляє Piliteka.

За інформацією Кривбасводоканалу, тут призупинять подачу холодної води через масштабне перемикання водогонів.

Планові роботи проводяться в рамках комплексного проєкту модернізації водопостачання Інгулецького району. Уже прокладено 5,4 км нового магістрального трубопроводу. Тепер фахівці повинні злити зі старих мереж, переключити систему на нову та поступово її заповнити. Це дозволить значно підвищити надійність та безперебійність подачі у майбутньому.

З 26 по 30 травня холодна водопостачання буде тимчасово недоступне на багатьох вулицях району. У зв’язку з цим мешканців просять заздалегідь створити необхідний запас рідини. Крім того, буде організовано підвіз питної води — автоцистерни та спеціальні діжки розмістять на 17 локаціях у найбільш уразливих точках району.

Відключення води в Дніпропетровській області на тиждень з 26 травня по 1 червня є важливим етапом проєкту, що має забезпечити стабільне водопостачання тисячам мешканців. Уточнити розклади та адреси підвозу води місцеві мешканці можуть на офіційних ресурсах Кривбасводоканалу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду у Дніпрі: мешканці заплатять значно більше, нові ціни

Також Politeka писала, Пенсія у Дніпрі: чоловік вимагав від ПФУ 255 600 гривень, історія закінчилася судом

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині: адреси прихистків