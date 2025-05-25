Отключение воды в Днепропетровской области на неделю с 26 мая по 1 июня коснется немалого количества жителей.

Отключение воды в Днепропетровской области на неделю с 26 мая по 1 июня коснется жителей микрорайона Ингулец в Кривом Роге и близлежащих сел, сообщает Piliteka.

По информации Кривбассводоканала , здесь приостановят подачу холодной воды из-за масштабного переключения водопроводов.

Плановые работы проводятся в рамках комплексного проекта по модернизации водоснабжения Ингулецкого района. Уже проложено 5,4 км нового магистрального трубопровода. Теперь специалисты должны слить из старых сетей, переключить систему на новую и постепенно заполнить ее. Это позволит значительно повысить надежность и бесперебойность подачи в будущем.

С 26 по 30 мая холодное водоснабжение будет временно недоступно по многим улицам района. В этой связи жильцов просят заранее создать необходимый запас жидкости. Кроме того, будет организован подвоз питьевой воды – автоцистерны и специальные бочки разместят на 17 локациях в наиболее уязвимых точках района.

Отключение воды в Днепропетровской области на неделю с 26 мая по 1 июня является важным этапом проекта, обеспечивающего стабильное водоснабжение тысячам жителей. Уточнить расписания и адреса подвоза местные жители могут, посетив официальные ресурсы Кривбассводоканала.

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