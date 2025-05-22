Відключення світла в Дніпропетровській області 23 травня є частиною запланованих робіт, які проводяться для попередження аварійних ситуацій.

Відключення світла в Дніпропетровській області 23 травня торкнеться мешканців кількох вулиць у Кривому Розі через проведення планових робіт компанією ЦЕК, повідомляє Politeka.

Згідно з офіційним повідомленням, у четвер, 23 травня, у місті Кривий Ріг з 07:00 до 18:00 відбудуться тимчасові відключення електропостачання. Причина — технічне обслуговування мереж та профілактичні заходи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання.

Без світла залишаться жителі таких вулиць: Василя Біднова (будинки 1–5, 7–14), Левицького (парні номери з 58 по 70), Мирослава Андрущука (1–17, 20–23), Олега Ричкова (1–12, 14, 17, 18, 20, 21, 24), Сергія Заїки (1, 3, 5–7, 9, 11), а також непарна сторона вулиці Федора Дацка (1–15).

Відключення світла в Дніпропетровській області 23 травня — це частина запланованих робіт, які проводяться для попередження аварійних ситуацій у майбутньому.

Енергетики просять мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і рекомендують завчасно підготуватися до перебоїв — зарядити телефони, побутові пристрої та, за можливості, змінити графік справ. Такі заходи є необхідною умовою стабільної роботи енергетичної інфраструктури в регіоні.

У разі виникнення питань споживачі можуть звертатися на гарячу лінію ЦЕК або перевірити оновлення на офіційному сайті компанії.

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