Отключение света в Днепропетровской области 23 мая является частью планируемых работ, которые проводятся для предупреждения аварийных ситуаций.

Отключение света в Днепропетровской области 23 мая коснется жителей нескольких улиц в Кривом Роге из-за проведения плановых работ компанией ЦЭК, сообщает Politeka.

Согласно официальному сообщению, в четверг, 23 мая, в Кривом Роге с 07:00 до 18:00 пройдут временные отключения электроэнергии. Причина — ремонт сетей и профилактические мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения.

Без света останутся жители улиц: Василия Беднова (дома 1–5, 7–14), Левицкого (четные номера с 58 по 70), Мирослава Андрущука (1–17, 20–23), Олега Рычкова (1–12, 14, 17, 18, 20, 21, 24), Сергея Заики (1, 3, 5–7, 9, 11), а также нечетной стороны улицы Федора Дацка (1–15).

Отключение света в Днепропетровской области 23 мая — часть запланированных работ, которые проводятся для предупреждения аварийных ситуаций в будущем.

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендуют заранее подготовиться к перебоям — зарядить телефоны, бытовые устройства и, по возможности, изменить график дел. Такие меры - необходимое условие стабильной работы энергетической инфраструктуры в регионе.

При возникновении вопросов потребители могут обращаться на горячую линию ЦЭК или проверить обновление на официальном сайте компании.

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