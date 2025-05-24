Платежі за тепло влітку стали особливо болючим питанням для багатьох українців.

Платежі за тепло влітку викликають чимало запитань і навіть обурення серед українців, адже багато споживачів отримують рахунки за опалення навіть після закінчення опалювального сезону, повідомляє Politeka.

Проблема стосується тих, хто користується двоставковим тарифом, за яким частина вартості теплопостачання нараховується рівномірно протягом усього року — незалежно від фактичного використання опалення.

Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко пояснює, що ця модель може бути вигідною, але часто її застосовують непрозоро.

Суть двоставкового тарифу полягає в тому, що частина платежу – це абонплата, розподілена на 12 місяців. Проте без детальних пояснень багато споживачів не розуміють, за що саме вони платять влітку.

На прикладі Харкова 2023 року Попенко зазначає, що теплокомуненерго часто маніпулюють тарифами, використовуючи складні юридичні схеми і частково ігноруючи правила.

Платежі за тепло влітку стали особливо болючим питанням через слабкий державний контроль. Правозахисні органи поки не можуть ефективно впливати на ситуацію у сфері ЖКГ.

Тож, зважаючи на ситуацію, споживачам радять уважно перевіряти рахунки, зберігати квитанції та вимагати від постачальників повні розрахунки, аби не втрачати своїх коштів.

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