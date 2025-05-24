Платежи за тепло летом стали особенно болезненным вопросом для многих украинцев.

Платежи за тепло летом вызывают немало вопросов и даже возмущения украинцев, ведь многие потребители получают счета за отопление даже после окончания отопительного сезона, сообщает Politeka.

Проблема касается тех, кто пользуется двухставочным тарифом, по которому часть стоимости теплоснабжения начисляется равномерно в течение всего года, независимо от фактического использования отопления.

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко объясняет, что эта модель может быть выгодна, но часто ее применяют непрозрачно.

Суть двухставочного тарифа состоит в том, что часть платежа – это абонплата, распределенная на 12 месяцев. Однако без подробных объяснений многие потребители не понимают, за что именно они платят летом.

На примере Харькова 2023 Попенко отмечает, что теплокоммунэнерго часто манипулируют тарифами, используя сложные юридические схемы и частично игнорируя правила.

Платежи за тепло летом стали особенно болезненным вопросом из-за слабого государственного контроля. Правозащитные органы пока не могут эффективно влиять на ситуацию в сфере ЖКХ.

Поэтому, принимая во внимание ситуацию, потребителям советуют внимательно проверять счета, хранить квитанции и требовать от поставщиков полные расчеты, чтобы не терять свои средства.

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