Новий графік руху транспорту в Запоріжжі буде введено на основних маршрутах, проте такі зміни носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.
Попередження опублікували на сайті міської ради.
Так, у період з 26 травня по 16 червня у місті тимчасово призупинять шлях тролейбусів маршрутів №3, №8, №11 та №17. Причина — проведення дорожніх робіт з відновлення асфальтобетонного покриття на проспекті Соборному, 228, у напрямку греблі ДніпроГЕС.
На час ремонту буде впроваджено альтернативні шляхи тролейбусів з автономним ходом та введено новий графік руху транспорту в Запоріжжі:
- «вул. Піщана – вул. Сєдова»
- «Завод Запоріжкабель – вул. Сєдова»
Також продовжать курсувати такі маршрути:
- «4-й Південний мікрорайон – Набережна»
- «Сімферопольське шосе – Набережна»
- «вул. Сєдова – Набережна»
У звичному режимі без змін працюватимуть тролейбуси №9 та №14. Міська влада закликає мешканців враховувати ці зміни під час планування поїздок.
Також до 15 червня буде тимчасово змінено схеми руху трамвайних маршрутів №16.
Новий графік транспорту в Запоріжжі на період ремонтних робіт виглядатиме наступним чином:
- рейс трамваїв №3 та №16: «Вокзал Запоріжжя-І – трамвайне депо»;
- рейс трамваїв №14: «Автострада – майдан Волі».
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