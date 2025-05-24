Буде тимчасово змінено схеми руху маршрутів та введено новий графік транспорту в Запоріжжі.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі буде введено на основних маршрутах, проте такі зміни носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікували на сайті міської ради.

Так, у період з 26 травня по 16 червня у місті тимчасово призупинять шлях тролейбусів маршрутів №3, №8, №11 та №17. Причина — проведення дорожніх робіт з відновлення асфальтобетонного покриття на проспекті Соборному, 228, у напрямку греблі ДніпроГЕС.

На час ремонту буде впроваджено альтернативні шляхи тролейбусів з автономним ходом та введено новий графік руху транспорту в Запоріжжі:

«вул. Піщана – вул. Сєдова»

«Завод Запоріжкабель – вул. Сєдова»

Також продовжать курсувати такі маршрути:

«4-й Південний мікрорайон – Набережна»

«Сімферопольське шосе – Набережна»

«вул. Сєдова – Набережна»

У звичному режимі без змін працюватимуть тролейбуси №9 та №14. Міська влада закликає мешканців враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Також до 15 червня буде тимчасово змінено схеми руху трамвайних маршрутів №16.

Новий графік транспорту в Запоріжжі на період ремонтних робіт виглядатиме наступним чином:

рейс трамваїв №3 та №16: «Вокзал Запоріжжя-І – трамвайне депо»;

рейс трамваїв №14: «Автострада – майдан Волі».

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