Новый график движения транспорта в Запорожье будет введен на основных маршрутах, однако подобные изменения носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.
Предупреждение было опубликовано на сайте городского совета.
Так, в период с 26 мая по 16 июня в городе временно приостановят путь троллейбусов маршрутов №3, №8, №11 и №17. Причина – проведение дорожных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на проспекте Соборном, 228, в направлении плотины ДнепроГЭС.
На время ремонта будут внедрены альтернативные пути троллейбусов с автономным ходом и введен новый график движения транспорта в Запорожье:
- «ул. Песчаная – ул. Седова»
- «Завод Запорожкабель – ул. Седова»
Также продолжат курсировать следующие направления:
- «4-й Южный микрорайон – Набережная»
- «Симферопольское шоссе – Набережная»
- «ул. Седова – Набережная»
В обычном режиме без изменений будут работать троллейбусы №9 и №14. Городские власти призывают жителей учитывать эти изменения при планировании поездок.
Также до 15 июня будут временно изменены схемы движения трамвайных маршрутов №16.
Новый график транспорта в Запорожье на период ремонтных работ будет выглядеть следующим образом:
- рейс трамваев №3 и №16: «Вокзал Запорожье-І – трамвайное депо»;
- рейс трамваев №14: «Автострада – майдан Воли».
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