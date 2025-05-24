Будут временно изменены схемы движения маршрутов и введен новый график транспорта в Запорожье.

Новый график движения транспорта в Запорожье будет введен на основных маршрутах, однако подобные изменения носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Предупреждение было опубликовано на сайте городского совета.

Так, в период с 26 мая по 16 июня в городе временно приостановят путь троллейбусов маршрутов №3, №8, №11 и №17. Причина – проведение дорожных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на проспекте Соборном, 228, в направлении плотины ДнепроГЭС.

На время ремонта будут внедрены альтернативные пути троллейбусов с автономным ходом и введен новый график движения транспорта в Запорожье:

«ул. Песчаная – ул. Седова»

«Завод Запорожкабель – ул. Седова»

Также продолжат курсировать следующие направления:

«4-й Южный микрорайон – Набережная»

«Симферопольское шоссе – Набережная»

«ул. Седова – Набережная»

В обычном режиме без изменений будут работать троллейбусы №9 и №14. Городские власти призывают жителей учитывать эти изменения при планировании поездок.

Также до 15 июня будут временно изменены схемы движения трамвайных маршрутов №16.

Новый график транспорта в Запорожье на период ремонтных работ будет выглядеть следующим образом:

рейс трамваев №3 и №16: «Вокзал Запорожье-І – трамвайное депо»;

рейс трамваев №14: «Автострада – майдан Воли».

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