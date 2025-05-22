Відключення світла в Запоріжжі 23 травня необхідні для підвищення надійності та безпеки електромереж міста.

Відключення світла в Запоріжжі 23 травня пов’язане з проведенням планових ремонтних робіт на електрообладнанні, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.

Електропостачання буде припинено з 09:00 до 17:00 у багатьох районах міста. Зокрема, без світла залишаться мешканці вулиць Академіка Валентина Глушка (Академіка Курчатова), Вагонної, Василя Шаровського (Полєтаєва), Вокзальної, Віражної, Господарчої, Культурної, Леоніда Каденюка (Чкалова).

Також ситуація торкнеться вул. Ливарної, Літакової, Міжнародної, Пилипа Орлика, Привітної (Карбишева), Промислової, Реконструктивної, Снайперської, Стартової, Степової, Фізкультурної, Ясельної та центрального бульвару.

Окрім того, відключення світла в Запоріжжі 23 травня очікується на проспекті Інженера Преображенського, проспекті Ювілейному, вулицях Волі, Електричній, Космічній, Лазаретній, Літературній, Степовій, Тополінній та Юрія Шульте. Відновлення електропостачання заплановане одразу після завершення ремонтних робіт.

АТ «Запоріжжяобленерго» наголошує, що такі заходи необхідні для підвищення надійності та безпеки електромереж міста. Мешканців просять заздалегідь подбати про запасні джерела освітлення та інших необхідних ресурсів на час відключення.

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