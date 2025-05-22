Отключение света в Запорожье 23 мая необходимо для повышения надежности и безопасности электросетей города.

Отключение света в Запорожье 23 мая связано с проведением плановых ремонтных работ на электрооборудовании, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .

Электроснабжение будет прекращено с 09.00 до 17.00 во многих районах города. В частности, без света останутся жители улиц Академика Валентина Глушко (Академика Курчатова), Вагонной, Василия Шаровского (Полетаева), Вокзальной, Виражной, Хозяйственной, Культурной, Леонида Каденюка (Чкалова).

Также ситуация коснется ул. Литейной, Самолетной, Международной, Филиппа Орлика, Приветливой (Карбышева), Промышленной, Реконструктивной, Снайперской, Стартовой, Степной, Физкультурной, Ясельной и центрального бульвара.

Кроме того, отключение света в Запорожье 23 мая ожидается на проспекте Инженера Преображенского, проспекте Юбилейном, улицах Воли, Электрической, Космической, Лазаретной, Литературной, Степной, Тополевой и Юрия Шульте. Возобновление электроснабжения запланировано сразу после завершения ремонтных работ.

АО «Запорожьеоблэнерго» отмечает, что такие меры необходимы для повышения надежности и безопасности электросетей города. Жителей просят заранее позаботиться о запасных источниках освещения и других необходимых ресурсах на время отключения.

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