У рамках гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області передбачено декілька видів підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області нається благодійним проєктом Карітас України в рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», повідомляє Politeka.net.

Про це розкрили деталі на сайті організації Caritas.

Мета цієї гумдопомоги — підтримати українців, які постраждали внаслідок війни, шляхом забезпечення їх безпечним житлом, доступом до базових гігієнічних засобів та можливістю тимчасового працевлаштування.

У рамках гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області передбачено наступні види підтримки:

проведення простих ремонтів житла, пошкодженого внаслідок обстрілів;

надання комплектів для аварійного укриття;

забезпечення гігієнічними наборами для чоловіків, жінок, дітей, а також людей з особливими потребами;

виплати за виконання тимчасових робіт.

Також отримати консультацію та детальну інформацію можна за телефонами:

гаряча лінія: 0800-336-734

додатковий номер: 050-449-2109

(у будні дні з 09:30 до 16:00)

Цей проєкт реалізується Карітасом України та Карітасом Запоріжжя за фінансової підтримки народу Сполучених Штатів Америки. Завдяки цій допомозі тисячі українців отримують шанс на відновлення та гідне життя.

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