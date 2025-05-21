Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області нається благодійним проєктом Карітас України в рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», повідомляє Politeka.net.
Про це розкрили деталі на сайті організації Caritas.
Мета цієї гумдопомоги — підтримати українців, які постраждали внаслідок війни, шляхом забезпечення їх безпечним житлом, доступом до базових гігієнічних засобів та можливістю тимчасового працевлаштування.
У рамках гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області передбачено наступні види підтримки:
- проведення простих ремонтів житла, пошкодженого внаслідок обстрілів;
- надання комплектів для аварійного укриття;
- забезпечення гігієнічними наборами для чоловіків, жінок, дітей, а також людей з особливими потребами;
- виплати за виконання тимчасових робіт.
Також отримати консультацію та детальну інформацію можна за телефонами:
- гаряча лінія: 0800-336-734
- додатковий номер: 050-449-2109
(у будні дні з 09:30 до 16:00)
Цей проєкт реалізується Карітасом України та Карітасом Запоріжжя за фінансової підтримки народу Сполучених Штатів Америки. Завдяки цій допомозі тисячі українців отримують шанс на відновлення та гідне життя.
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