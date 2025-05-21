Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области оказывается благотворительным проектом Каритас Украины в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», сообщает Politeka.net.
Об этом раскрыли детали на сайте организации Caritas.
Цель гумпомощи — поддержать пострадавших в результате войны украинцев путем обеспечения их безопасным жильем, доступом к базовым гигиеническим средствам и возможностью временного трудоустройства.
В рамках гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожской области предусмотрены следующие виды поддержки:
- проведение простых ремонтов жилья, поврежденного в результате обстрелов;
- предоставление комплектов для аварийного укрытия;
- обеспечение гигиеническими наборами для мужчин, женщин, детей, а также людей с особыми потребностями;
- выплаты за выполнение временных работ.
Получить консультацию и подробную информацию можно по телефонам:
- горячая линия: 0800-336-734
- дополнительный номер: 050-449-2109
(в будние дни с 09:30 до 16:00)
Этот проект реализуется Каритасом Украины и Каритасом Запорожья при финансовой поддержке народа Соединенных Штатов Америки. Благодаря этой поддержке тысячи украинцев получают шанс на восстановление и достойную жизнь.
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