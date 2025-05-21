В рамках гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожской области предусмотрено несколько видов поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области оказывается благотворительным проектом Каритас Украины в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», сообщает Politeka.net.

Об этом раскрыли детали на сайте организации Caritas.

Цель гумпомощи — поддержать пострадавших в результате войны украинцев путем обеспечения их безопасным жильем, доступом к базовым гигиеническим средствам и возможностью временного трудоустройства.

В рамках гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожской области предусмотрены следующие виды поддержки:

проведение простых ремонтов жилья, поврежденного в результате обстрелов;

предоставление комплектов для аварийного укрытия;

обеспечение гигиеническими наборами для мужчин, женщин, детей, а также людей с особыми потребностями;

выплаты за выполнение временных работ.

Получить консультацию и подробную информацию можно по телефонам:

горячая линия: 0800-336-734

дополнительный номер: 050-449-2109

(в будние дни с 09:30 до 16:00)

Этот проект реализуется Каритасом Украины и Каритасом Запорожья при финансовой поддержке народа Соединенных Штатов Америки. Благодаря этой поддержке тысячи украинцев получают шанс на восстановление и достойную жизнь.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области: какую поддержку можно получить.

Також Politeka писала, Подорожание консервов в Запорожье: ценники снова подскочили, сколько стоят популярные товары.

Как сообщала Politeka, Работа для переселенцев в Запорожье: какие вакансии и зарплату предлагают для ВПО.