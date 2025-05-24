Пенсія у Львові стала предметом судової тяганини, яка затягнулася на довгий час, тож розповідаємо детальніше про цей випадок.

У Львові переселенці відмовили у виплаті пенсії через помилку в документах, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Галицького районного суду, жінка втрапила у класичну бюрократичну пастку, адже її пенсія у Львові зависла через різне написання імені в трудовій книжці та паспорті.

Наприкінці 2024 року громадянка, яка змушена була залишити рідне місто Первомайськ на Миколаївщині, подала до Пенсійного фонду заяву на отримання пенсії за віком у Львові. Усі потрібні документи вона зібрала, включно з трудовою книжкою, де були записані роки її роботи ще з 1980 року.

Але ПФУ заявив, що трудовий стаж не зараховується, бо в книжці російською мовою ім’я жінки не збігається з паспортом. Виявлену помилку виправити неможливо. А іншим способом підтвердити, що це дійсно її документи, жінка не могла, бо як переселенка не мала доступу до всіх довідок і архівів.

Їй не залишилося нічого іншого, як звернутись до суду, адже без цього призначити грошове забеспечення було неможливо. В результаті, суд розібрався і виніс рішення, що громадянка не винна в тому, що багато років тому на підприємстві неправильно записали її ім’я.

Отже, Пенсійний фонд тепер зобов'язаний виконати вимоги жінки і призначити їй грошове забезпечення за законом.

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