Пенсия во Львове стала предметом судебной волокиты, которая затянулась на долгое время, так что рассказываем подробнее об этом случае.

Во Львове переселенцы отказали в выплате пенсии по ошибке в документах, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Галицкого районного суда, женщина попала в классическую бюрократическую ловушку, ведь ее пенсия во Львове повисла из-за разного написания имени в трудовой книжке и паспорте.

В конце 2024 года гражданка, которая вынуждена была покинуть родной город Первомайск в Николаевской области, подала в Пенсионный фонд заявление на получение пенсии по возрасту во Львове. Все необходимые документы она собрала, включая трудовую книжку, где были записаны годы ее работы еще с 1980 года.

Но ПФУ заявил, что трудовой стаж не засчитывается, потому что в книге на русском языке имя женщины не совпадает с паспортом. Обнаруженную ошибку исправить невозможно. А другим способом подтвердить, что это действительно ее документы, женщина не могла, потому как переселенка не имела доступа ко всем справкам и архивам.

Ей не осталось ничего другого, как обратиться в суд, ведь без этого назначить денежное обеспечение было невозможно. В результате суд разобрался и вынес решение, что гражданка не виновата в том, что много лет назад на предприятии неправильно записали ее имя.

Следовательно, Пенсионный фонд теперь обязан выполнить требования женщины и назначить ей денежное довольствие по закону.

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