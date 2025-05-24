Через дефіцит продуктів у Миколаєві експерти радять за можливості купувати цей товар на початку сезону.

Дефіцит продуктів у Миколаєві може стати реальністю вже цього літа через значне скорочення врожаю кісточкових фруктів в Україні, повідомляє Politeka.

За словами економіста Олега Пендзина, через квітневі заморозки постраждали абрикоси, персики, черешні та вишні – втрати сягають до 60%.

Особливо постраждала Черкащина, де декілька хвиль заморозків знищили цвіт дерев ще до формування плодів. Київщина зазнала менших втрат. Експерт наголошує: травневих заморозків не було, але квітневі негативно вплинули на чутливі культури.

Через це ціни на фрукти зростуть, адже основну частину продукції доведеться імпортувати.

Дефіцит продуктів у Миколаєві, як і в інших регіонах, проявиться у вигляді подорожчання імпортних фруктів, адже вітчизняного врожаю не вистачить для задоволення попиту.

Водночас виноград майже не постраждав – він пізніше розвивається, і основні виноградні регіони, як-от Закарпаття та південь України, уникнули морозів. Це дає надію на хороший врожай цієї культури.

Українцям варто підготуватися до вищих цін на сезонні фрукти та меншого вибору вітчизняної продукції на полицях магазинів.

Зважаючи на ситуацію, експерти радять за можливості купувати цей товар на початку сезону, коли ціни ще не досягли піку.

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