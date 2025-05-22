Подорожчання продуктів у Миколаєві продовжиться, про що попереджають фермери та економічні експерти.

Подорожчання продуктів в Миколаєві продовжується, великі українські мережі супермаркетів оновили цінники на рибу та м'ясо, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували оновлені цінники у мережі супермаркетів Dmart і ось що варто знати споживачам у травні.

Подорожчання продуктів в Миколаєві помітне на рибу. Так, якщо у квітні середня вартість на живого коропа становила 149,30 грн за кілограм, то у травні цей показник зріс до 168,05 грн, що означає збільшення на 12,6%. Цікава ситуація склалася зі свіжомороженою скумбрією, яка, на відміну від інших видів риби, показала зниження ціни. Крім того, зарас її можна купити за акцією у мережі Велмарт - 118,99.

Тим часом свиняча грудинка подорожчала в середньому з 201,52 до 211,45 гривні за кілограм. Найпомітніше зростання торкнулося ціни на свинячий ошийок: його середня вартість підскочила з 300,37 до 330,53 грн за кілограм. Це підвищення вартості стало помітним навантаженням на споживчі витрати, особливо для сімей із середнім та низьким доходом.

Підкреслимо, за місяць ціни, згідно з офіційною статистикою, підросли на 0,7%, а за рік (квітень до квітня) інфляція, за даними Держстату, становила 15,1%. Продукти за місяць офіційно подорожчали на 1,8%, а протягом року – на 19,8%.

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