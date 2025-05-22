Подорожание продуктов в Николаеве продолжится, о чем предупреждают фермеры и эксперты.

Подорожание продуктов в Николаеве продолжается, крупные украинские сети супермаркетов обновили ценники на рыбу и мясо, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали обновленные ценники в сети супермаркетов Dmart и вот что следует знать потребителям в мае.

Подорожание продуктов в Николаеве заметно рыбой. Так, если в апреле средняя цена на живого карпа составляла 149,30 грн. за килограмм, то в мае этот показатель вырос до 168,05 грн., что означает увеличение на 12,6%. Интересная ситуация сложилась со свежемороженой скумбрией, которая в отличие от других видов рыбы показала снижение стоимости. Кроме того, зарас ее можно купить по акции в сети Велмарт – 118,99.

Тем временем свиная грудинка подорожала в среднем с 201,52 до 211,45 гривны за килограмм. Самый заметный рост коснулся цены на свиную ошейку: его средняя стоимость подскочила с 300,37 до 330,53 грн за килограмм. Это повышение стоимости стало заметной нагрузкой на потребительские расходы, особенно для семей со средним и низким доходом.

Подчеркнем, за месяц цены, согласно официальной статистике, выросли на 0,7%, а за год (апрель к апрелю) инфляция, по данным Госстата, составила 15,1%. Продукты за месяц официально подорожали на 1,8%, а за год – на 19,8%.

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