Из-за дефицита продуктов в Николаеве эксперты советуют по возможности покупать этот товар в начале сезона.

Дефицит продуктов в Николаеве может стать реальностью уже этим летом из-за значительного сокращения урожая косточковых фруктов в Украине, сообщает Politeka.

По словам экономиста Олега Пендзина, из-за апрельских заморозков пострадали абрикосы, персики, черешни и вишни – потери достигают 60%.

Особенно пострадала Черкасская область, где несколько волн заморозков уничтожили цвет деревьев еще до формирования плодов. Киевщина понесла меньшие потери. Эксперт отмечает: майских заморозков не было, но апрельские негативно повлияли на чувствительные культуры.

Поэтому цены на фрукты возрастут, ведь основную часть продукции придется импортировать.

Дефицит продуктов в Николаеве, как и в других регионах, проявится как подорожание импортных фруктов, ведь отечественного урожая не хватит для удовлетворения спроса.

В то же время виноград почти не пострадал – он позже развивается, и основные виноградные регионы, как Закарпатье и юг Украины, избежали морозов. Это дает надежду на хороший урожай этой культуры.

Украинцам следует подготовиться к более высоким ценам на сезонные фрукты и меньшему выбору отечественной продукции на полках магазинов.

Ввиду ситуации эксперты советуют по возможности покупать этот товар в начале сезона, когда цены еще не достигли пика.

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