Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зачепили лише деякі населені пункти у районі, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області сталося у селі Буша, мешканці занепокоєні різким зростанням вартості водопостачання. Тариф за один кубометр води зріс до майже 64 гривень, що стало рекордно високою ціною в межах Ямпільської громади.

Як повідомила, виконувачка обов’язків старости Оксана Кучервей, нині жителі села сплачують 63 гривні 84 копійки за кубометр води. До цього тариф становив 45 гривень. Для споживачів, які не мають індивідуальних лічильників, вартість визначено як фіксовану суму — 230 грн на одну особу.

За словами Кучервей, мешканці справедливо обурені, адже нинішня ціна майже удвічі перевищує тариф у самому Ямполі, колишньому районному центрі. Там за кубометр води платять лише трохи більше 30 грн.

Крім цього, хоч підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області не зачепило блакитного палива, мешканцям багатоквартирних будинків надійде третя платіжка. А це збільшить витрати.

Така платіжка виставляється раз на три або п'ять років — залежно від віку будинку і стану газового обладнання:

понад 25 років — один раз на три роки;

менше 25 років — один раз на п'ять років.

Тарифний план на технічне обслуговування газових мереж буде різним у кожному регіоні. Його розмір залежатиме від низки технічних факторів, зокрема — від протяжності внутрішньобудинкових газопроводів, кількості з’єднань та запірної арматури.

Щоб визначити, скільки платитиме кожне домогосподарство, загальну вартість обслуговування поділять на кількість мешканців у будинку: від 100 до 1000 грн.

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