Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области коснулось лишь некоторых населенных пунктов в районе, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области произошло в селе Буша, жители обеспокоены резким ростом стоимости водоснабжения. Стоимость за один кубометр воды вырос почти до 64 гривен, что стало рекордно высокой ценой в пределах Ямпольской общины.

Как сообщила, исполняющая обязанности старосты Оксана Кучервей, ныне жители села платят 63 гривны 84 копейки за кубометр воды. До этого он составлял 45 гривен. Для потребителей, у которых нет индивидуальных счетчиков, стоимость определена как фиксированная сумма — 230 грн на одного человека.

По словам Кучервея, жители справедливо возмущены, ведь нынешняя цена почти вдвое превышает цену в самом Ямполе, бывшем районном центре. Там за кубометр воды платят чуть больше 30 грн.

Кроме этого, хотя повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области не задело голубое топливо, жильцам многоквартирных домов поступит третья платежка. А это увеличит издержки.

Такая платежка выставляется раз в три или пять лет – в зависимости от возраста дома и состояния газового оборудования:

более 25 лет – один раз в три года;

менее 25 лет – один раз в пять лет.

Тарифный план на техническое обслуживание газовых сетей будет разным в каждом регионе. Его размер будет зависеть от ряда технических факторов, в частности от протяженности внутридомовых газопроводов, количества соединений и запорной арматуры.

Чтобы определить, сколько будет платить каждое домохозяйство, общую стоимость обслуживания делят на количество жильцов дома: от 100 до 1000 грн.

Последние новости:

Politeka напоминает, что Новый график поездов в Винницкой области: "Укрзализныця" сократила количество рейсов.

Также Politeka писала, Подорожание продуктов в Виннице: супермаркеты переписали цены, на чем придется экономить.

Как Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Виннице: появились новые места для проживания, что известно.