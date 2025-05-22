Подорожчання проїзду на Дніпропетровщині вдарило по гаманцях мешканців Нікополя — з 15 квітня тариф у маршрутках зріс одразу на 50%, повідомляє Politeka.

Тепер замість 10 гривень пасажири платять 15 гривень за одну поїздку, інформує Нікопольська міська рада.

За словами влади, таке рішення продиктоване економічними причинами: зростання мінімальної зарплати, підвищення вартості запчастин, витрати на техобслуговування транспорту, збільшення податків і вартість страхування пасажирів. Проте для більшості нікопольців новина стала неприємним сюрпризом, адже мешканці і так перебувають у складному становищі через постійні обстріли і воєнні загрози.

Місцеві жителі негативно сприйняли подорожчання, адже додаткові витрати на транспорт ускладнюють повсякденне життя у місті, де виживання давно стало викликом. Водночас влада залишила деякі соціальні гарантії: безкоштовний проїзд збережено для дітей до 18 років та пільгових категорій населення — за умови пред’явлення відповідних документів.

Подорожчання проїзду на Дніпропетровщині стало ще одним економічним викликом для населення, що живе у прифронтовому регіоні. Незважаючи на обурення громадян, у міськраді наголошують — підвищення вартості є вимушеним кроком, аби забезпечити стабільну роботу громадського транспорту в умовах воєнного часу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду у Дніпрі: мешканці заплатять значно більше, нові ціни

Також Politeka писала, Пенсія у Дніпрі: чоловік вимагав від ПФУ 255 600 гривень, історія закінчилася судом

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині: адреси прихистків