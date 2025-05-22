Подорожание проезда на Днепропетровщине отразилось по кошелькам жителей Никополя — с 15 апреля тариф в маршрутках вырос сразу на 50%, сообщает Politeka.

Теперь вместо 10 гривен пассажиры платят 15 гривен за одну поездку, сообщает Никопольский городской совет.

По словам властей, такое решение продиктовано экономическими причинами: рост минимальной зарплаты, повышение стоимости запчастей, расходы по техобслуживанию транспорта, увеличение налогов и стоимость страхования пассажиров. Однако для большинства никопольцев новость стала неприятным сюрпризом, ведь жители и так находятся в сложном положении из-за постоянных обстрелов и военных угроз.

Местные жители негативно восприняли удорожание, ведь дополнительные расходы на транспорт усложняют повседневную жизнь в городе, где выживание давно стало вызовом. В то же время власти оставили некоторые социальные гарантии: бесплатный проезд сохранен для детей до 18 лет и льготных категорий населения — при предъявлении соответствующих документов.

Подорожание проезда в Днепропетровской области стало еще одним экономическим вызовом для населения, живущего в прифронтовом регионе. Несмотря на возмущение граждан, в горсовете отмечают, что повышение стоимости является вынужденным шагом, чтобы обеспечить стабильную работу общественного транспорта в условиях военного времени.

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