Відключення світла 22 травня у Волинській області будуть здійснюватися через планові ремонтні роботи на електромережах.

Відключення світла 22 травня у Волинській області очікується у селах Зимнівської територіальної громади, повідомляє Politeka.

Про це повідомили на офіційній сторінці громади у Facebook.

Згідно з графіком, 22 травня з 09:00 до 17:00 без електропостачання залишаться жителі сіл Березовичі, Льотниче, Острівок та Хворостів. У Березовичах знеструмленими будуть вулиці Лісова, Миру, Перемоги, Тараса Шевченка, Гаврися, Шкільна, Володимирська, Молодіжна, Яворівська, Ярощука, Адамівка, Вишнева, Закарпатська та Центральна.

У селі Льотниче світла не буде на вулицях Перемоги, Дружби, Молодіжна, Затишна та Сагайдачного. В Острівку відключення торкнеться вулиці Шкартальної, а в Хворостові — Яворівської.

На 23 травня також заплановані відключення — з 09:00 до 17:00. Електроенергії не буде в селі Льотниче на вулицях Шкартальна та Незалежності, а також в Острівку — на Новій, Радянській, Шкартальній та Шкільній.

Відключення світла 22 травня у Волинській області є частиною планового обслуговування, яке проводиться з метою покращення якості та стабільності електропостачання для мешканців.

Енергетики закликають заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей: зарядити мобільні пристрої, забезпечити альтернативні джерела освітлення й водопостачання та уважно стежити за оновленнями. Мешканців просять поставитися з розумінням до необхідності виконання технічних робіт.

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