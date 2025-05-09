Подорожчання проїзду в Сумській області вже вдарило по гаманцях місцевих жителів.

Подорожчання проїзду в Сумській області торкнулося мешканців Глухова вже з 1 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Глухівська міська рада офіційно оголосила про підвищення вартості поїздок в маршрутних таксі. Таке рішення викликане зверненням місцевих перевізників, які обґрунтували підняття тарифів зростанням витрат на пальне, запчастини та оплату праці водіїв. Ініціаторами зміни стали підприємці Олександр Дмитренко та Надія Буйда, які обслуговують ключові маршрути міста.

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 24 квітня, встановлено нові цінники: маршрут №6 (вул. Шевченка – вул. Путивльська), який обслуговує ФОП Буйда Н.М., а також маршрут №8-П (с. Сліпород – вул. Заводська – Центр), що належить ФОП Дмитренку О.А. Вартість на обох маршрутах становитиме 15 гривень для дорослих пасажирів і 10 гривень — для дітей шкільного віку. Рішення почне діяти з 1 травня, тож пасажирам варто бути готовими до оновлених цін.

Це перше офіційне збільшення тарифів у громадському транспорті Глухова за останні місяці. У міськраді зазначають, що зміни тарифів стали неминучими через зростання мінімальної зарплати на державному рівні та підвищення цін на ресурси, без яких стабільна робота транспорту неможлива. Разом із цим чиновники запевняють, що моніторинг якості перевезень буде посилено, аби підвищення ціни не позначилось на комфорті пасажирів.

Подорожчання проїзду в Сумській області — явище не поодиноке, адже аналогічні звернення щодо зміни тарифів уже надходили і з інших громад регіону.

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