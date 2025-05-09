Подорожание проезда в Сумской области уже отразилось на кошельках местных жителей.

Подорожание проезда в Сумской области коснулось жителей Глухова уже с 1 мая 2025 года, сообщает Politeka.

Глуховский городской совет официально объявил о повышении стоимости поездок в маршрутных такси. Такое решение вызвано обращением местных перевозчиков, которые обосновали повышение тарифов ростом расходов на горючее, запчасти и оплату труда водителей. Инициаторами смены стали предприниматели Александр Дмитренко и Надежда Буйда, обслуживающие ключевые маршруты города.

Согласно решению исполнительного комитета от 24 апреля, установлены новые ценники: маршрут №6 (ул. Шевченко – ул. Путивльская), обслуживающий ФЛП Буйда Н.М., а также маршрут №8-П (с. Слипород – ул. Заводская – Центр), принадлежащий ФЛП Дмитренко А.А. Стоимость на обоих маршрутах составит 15 гривен для взрослых пассажиров и 10 гривен – для детей школьного возраста. Решение начнет действовать с 1 мая, поэтому пассажирам следует быть готовыми к обновленным ценам.

Это первое официальное увеличение тарифов на общественном транспорте Глухова за последние месяцы. В горсовете отмечают, что изменения тарифов стали неизбежны из-за роста минимальной зарплаты на государственном уровне и повышения цен на ресурсы, без которых стабильная работа транспорта невозможна. Вместе с этим чиновники уверяют, что мониторинг качества перевозок будет усилен, чтобы повышение цены не отразилось на комфорте пассажиров.

Подорожание проезда в Сумской области — явление не единственное, ведь аналогичные обращения по поводу изменения тарифов уже поступали и из других общин региона.

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