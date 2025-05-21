Отключение света 22 мая в Волынской области будут производиться из-за плановых ремонтных работ на электросетях.

Отключение света 22 мая в Волынской области ожидается в селах Зимновской территориальной громады, сообщает Politeka.

Об этом сообщили на официальной странице сообщества в Facebook.

Согласно графику, 22 мая с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся жители сел Березовичи, Летничье, Островок и Хворостов. В Березовичах обесточены улицы Лесной, Мира, Победы, Тараса Шевченко, Гаврися, Школьная, Владимирская, Молодежная, Яворовская, Ярощука, Адамовка, Вишневая, Закарпатская и Центральная.

В селе Летничий свет не будет на улицах Победы, Дружбы, Молодежная, Уютная и Сагайдачного. В Островке отключение коснется улицы Шкартальной, а в Хворостове — Яворивской.

На 23 мая также запланированы отключения - с 09:00 до 17:00. Электроэнергии не будет в селе Летниче на улицах Шкартальная и Независимости, а также в Островке - на Новой, Советской, Шктальной и Школьной.

Отключение света 22 мая в Волынской области часть планового обслуживания, которое проводится с целью улучшения качества и стабильности электроснабжения для жителей.

Энергетики призывают заранее подготовиться к временным неудобствам: зарядить мобильные устройства, обеспечить альтернативные источники освещения и водоснабжения и следить за обновлениями. Жителей просят отнестись с пониманием необходимости выполнения технических работ.

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