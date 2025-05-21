Відключення світла в Запоріжжі 22 травня проводиться з метою покращення надійності електропостачання у літній період.

Відключення світла в Запоріжжі 22 травня торкнеться мешканців одразу кількох районів міста, а також прилеглого селища Балабіне, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Причини – як планові, так і термінові ремонти електрообладнання, які проводить місцевий оператор енергомереж. За графіком, ремонтні роботи триватимуть переважно в денний час і охоплять десятки вулиць та провулків.

Зокрема, світла не буде з 11:00 до 14:00 на вул. Бодянського, 54, де заплановані планові ремонтні роботи. На проспекті Моторобудівників, 28 електропостачання буде припинене терміново – з 10:00 до 15:00.

Найдовше знеструмлення заплановано з 09:00 до 17:00 по бул. Шевченка (будинки 31-45), а також на прилеглих вулицях: Донбаська, Нижньодніпровська, Перемоги, Пластова, Інженера Лата, Електрична, Героїв полку "Азов", Літературна, Тополіна та інші.

Також відключення триватимуть на бул. Вінтера (30, 30а) та в Балабіному по вул. Дачна, Дослідна станція та Депутатська.

У разі потреби енергетики рекомендують завчасно зарядити мобільні пристрої, підготувати необхідне для побуту та роботи та стежити за оновленнями графіків на офіційному сайті постачальника.

Відключення світла в Запоріжжі 22 травня проводиться з метою покращення надійності електропостачання у літній період.

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