Отключение света в Запорожье 22 мая производится с целью улучшения надежности электроснабжения в летний период.

Отключение света в Запорожье 22 мая коснется жителей сразу нескольких районов города, а также близлежащего поселка Балабино, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

Причины – как плановые, так и срочные ремонты электрооборудования, проводимые местным оператором энергосетей. По графику ремонтные работы будут продолжаться преимущественно в дневное время и охватят десятки улиц и переулков.

В частности, света не будет с 11:00 до 14:00 по ул. Бодянского, 54, где запланированы плановые ремонтные работы. На проспекте Моторостроителей, 28 электроснабжение будет прекращено срочно – с 10:00 до 15:00.

Длиннейшее обесточивание запланировано с 09:00 до 17:00 по бул. Шевченко (дома 31-45), а также на близлежащих улицах: Донбасская, Нижнеднепровская, Победы, Пластовая, Инженера Лата, Электрическая, Героев полка "Азов", Литературная, Тополина и другие.

Также отключения будут продолжаться на бул. Винтера (30, 30а) и в Балабино по ул.

В случае необходимости энергетики рекомендуют заранее зарядить мобильные устройства, подготовить необходимое для быта и работы и следить за обновлениями графиков на официальном сайте поставщика.

Отключение света в Запорожье 22 мая производится с целью улучшения надежности электроснабжения в летний период.

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