Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Дніпрі на 22 травня та розповіли все про уей день.

Прогноз погоди в Дніпрі на 22 травня обіцяє справжній весняний день із ясним небом та комфортною температурою, повідомляє Politeka.

Весь день у місті пануватиме сонячна погода без жодної хмаринки. Зранку температура повітря становитиме +12...+14°C, а вже ближче до обіду підніметься до +22...+23°C, зберігаючись на цьому рівні до вечора.

Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — 749–751 мм рт. ст., що свідчить про відсутність різких погодних змін. Вологість повітря поступово знижуватиметься від 86% у ранкові години до близько 43% вдень. Вітер буде слабким — у межах 2–3 м/с, що додасть відчуття спокою та комфорту.

У Дніпрі 22 травня не очікується опадів, що робить цей час ідеальним для прогулянок, відпочинку на природі або занять на відкритому повітрі.

За народним календарем саме цей день вважається початком передліття — періоду з 22 травня по 10 червня. У народі кажуть: "Дощ у травні хліба підіймає", — хоча цього дня дощу не буде, прикмета залишається актуальною для найближчих днів, адже саме в травні формується основа майбутнього врожаю.

Прогноз погоди в Дніпрі на 22 травня вселяє оптимізм: стабільні, теплі та ясні умови сприятимуть гарному настрою та продуктивному дню. Навіть попри високу вологість уночі та вранці, денне тепло і сухість зроблять погоду комфортною для більшості мешканців міста.

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