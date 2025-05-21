Прогноз погоди в Дніпрі на 22 травня обіцяє справжній весняний день із ясним небом та комфортною температурою, повідомляє Politeka.

Весь день у місті пануватиме сонячна погода без жодної хмаринки. Зранку температура повітря становитиме +12...+14°C, а вже ближче до обіду підніметься до +22...+23°C, зберігаючись на цьому рівні до вечора.

Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — 749–751 мм рт. ст., що свідчить про відсутність різких погодних змін. Вологість повітря поступово знижуватиметься від 86% у ранкові години до близько 43% вдень. Вітер буде слабким — у межах 2–3 м/с, що додасть відчуття спокою та комфорту.

У Дніпрі 22 травня не очікується опадів, що робить цей час ідеальним для прогулянок, відпочинку на природі або занять на відкритому повітрі.

сонце

За народним календарем саме цей день вважається початком передліття — періоду з 22 травня по 10 червня. У народі кажуть: "Дощ у травні хліба підіймає", — хоча цього дня дощу не буде, прикмета залишається актуальною для найближчих днів, адже саме в травні формується основа майбутнього врожаю.

Прогноз погоди в Дніпрі на 22 травня вселяє оптимізм: стабільні, теплі та ясні умови сприятимуть гарному настрою та продуктивному дню. Навіть попри високу вологість уночі та вранці, денне тепло і сухість зроблять погоду комфортною для більшості мешканців міста.

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