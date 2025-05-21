Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Днепре на 22 мая и рассказали все об этом.

Прогноз погоды в Днепре на 22 мая обещает весенний день с ясным небом и комфортной температурой, сообщает Politeka.

Весь день в городе будет царить солнечная погода без облачка. Утром температура воздуха составит +12...+14°C, а уже к обеду поднимется до +22...+23°C, сохраняясь на этом уровне до вечера.

Атмосферное давление будет оставаться стабильным - 749-751 мм рт. ст., что свидетельствует об отсутствии резких погодных изменений. Влажность воздуха будет постепенно снижаться от 86% в утренние часы до около 43% днем. Ветер будет слабым - в пределах 2-3 м/с, что придаст ощущение покоя и комфорта.

В Днепре 22 мая не ожидается осадков, что делает это время идеальным для прогулок, отдыха на природе или занятий на открытом воздухе.

По народному календарю этот день считается началом предлетия — периода с 22 мая по 10 июня. В народе говорят: "Дождь в мае хлеба поднимает", - хотя в этот день дождя не будет, примета остается актуальной для ближайших дней, ведь именно в мае формируется основа будущего урожая.

Прогноз погоды в Днепре на 22 мая внушает оптимизм: стабильные, теплые и ясные условия будут способствовать хорошему настроению и продуктивному дню. Даже, несмотря на высокую влажность ночью и утром, дневное тепло и сухость сделают погоду комфортной для большинства жителей города.

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