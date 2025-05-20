Відключення світла в Полтавській області 21 травня торкнеться мешканців Кременчука та прилеглих населених пунктів, повіломляє Politeka.

Як повідомляє АТ “Полтаваобленерго”, протягом дня енергетики проводитимуть масштабні планові роботи.

У середу, 21 травня, від ранку і до вечора триватимуть відключення електроенергії у зв’язку з капітальними ремонтами, технічним обслуговуванням мереж, реалізацією інвестпрограм та підключеннями нових об'єктів.

Без електроенергії тимчасово залишаться вулиці Кохнівська, Уласа Самчука, Карпенка-Карого, Джерельна, Івана Багряного, Максима Кривоноса, Лесі Українки, Патона, Соборна, Велика набережна, Покровська, Київська, Житлобудівна, Редутна, Козацька, Фурштадтська, а також численні провулки: Вербовий, Межовий, Деповський, Чередницький, Веселий та інші.

Світла також не буде у селах Мала Кохнівка, Потоки, Соснівка, Придніпрянське.

Відключення світла в Полтавській області 21 травня триватиме в різних районах з 05:30 до 19:00. Мешканців просять завчасно підготуватись.

Енергетики просять вибачення за тимчасові незручності та нагадують, що роботи проводяться задля підвищення надійності електропостачання. У разі виникнення питань споживачам рекомендують звертатися до контакт-центру АТ “Полтаваобленерго”.

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