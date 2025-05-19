Синоптики вже опублікували прогноз погоди в Полтаві на 20 травня та розповіли все про цей день.

Прогноз погоди в Полтаві на 20 травня обіцяє похмурий і дощовий вівторок, повідомляє Politeka.

Від самого ранку небо буде повністю затягнуте хмарами, і протягом дня очікується дрібний дощ, який у другій половині доби посилиться та триматиметься до вечора. Температурний режим залишиться стабільним: вночі та вранці близько +10°C, вдень – до +14°C. Вологість повітря сягатиме 94%, що разом із відсутністю сонця зробить повітря вологим і прохолодним. Атмосферний тиск протягом доби незначно коливатиметься в межах 746–749 мм рт. ст.

Вітер буде слабким, зі швидкістю до 2,6 м/с, однак через високу ймовірність опадів – до 78% у другій половині дня – варто не забувати парасолі. Варто бути уважними й водіям – мокре дорожнє покриття та погіршення видимості можуть ускладнити рух.

У народному прогнозі зазначається, що 20 травня місяць і захід сонця можуть підказати про зміни в погоді: якщо сонячний диск червоний і більший зазвичай – слід чекати вітряної, але сухої погоди наступного дня.

Прогноз погоди в Полтаві на 20 травня свідчить про необхідність планувати день з урахуванням тривалих опадів та похмурого неба. Окрім того, людям із хронічними захворюваннями варто зважати на високу вологість, адже вона може погіршувати самопочуття.

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