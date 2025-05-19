Синоптики уже опубликовали прогноз погоды в Полтаве на 20 мая и рассказали об этом дне.

Прогноз погоды в Полтаве на 20 мая обещает пасмурный и дождливый вторник, сообщает Politeka.

С самого утра небо будет полностью затянуто облаками, и в течение дня будет идти мелкий дождь, который во второй половине суток усилится и будет держаться до вечера. Температурный режим останется стабильным: ночью и утром около +10°C, днем ​​до +14°C. Влажность воздуха будет достигать 94%, что вместе с отсутствием солнца сделает воздух влажным и прохладным. Атмосферное давление в течение суток будет незначительно колебаться в пределах 746–749 мм рт. ст.

Ветер будет слабым, со скоростью до 2,6 м/с, однако из-за высокой вероятности осадков – до 78% во второй половине дня – следует не забывать зонты. Следует быть внимательными и водителям – мокрое дорожное покрытие и ухудшение видимости могут осложнить движение.

В народном прогнозе отмечается, что 20 мая месяц и закат могут подсказать об изменениях в погоде: если солнечный диск красный и больше обычно – следует ожидать ветреную, но сухую погоду на следующий день.

Прогноз погоды в Полтаве на 20 мая свидетельствует о необходимости планировать день с учетом продолжительных осадков и пасмурного неба. Кроме того, людям с хроническими заболеваниями следует учитывать высокую влажность, ведь она может ухудшать самочувствие.

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